Raub in Chemnitz: Mann bedroht und beklaut

Chemnitz - In Chemnitz ist ein Mann (44) von einem Unbekannten bedroht und beklaut worden.

Die Polizei ermittelt zu dem Raub in Schloßchemnitz. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Zu dem Vorfall am Josephinenplatz kam es bereits in der Nacht zu Sonntag, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Nachdem der 44-Jährige aus dem Nachtbus ausgestiegen war, bedrohte ihn der Unbekannte und forderte ihn auf, seine Sachen rauszugeben.

"Dem kam der 44-Jährige nach und der Täter verschwand mit seiner Geldbörse, Mobiltelefon und Kopfhörern im Gesamtwert von einer dreistelligen Summe", teilte die Polizei weiter mit.

Der 44-Jährige blieb unverletzt. Er ging heim und erstattete dann Anzeige bei der Polizei.