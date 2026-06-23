Raub in Chemnitz: Mann bedroht und beklaut
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Chemnitz - In Chemnitz ist ein Mann (44) von einem Unbekannten bedroht und beklaut worden.
Zu dem Vorfall am Josephinenplatz kam es bereits in der Nacht zu Sonntag, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.
Nachdem der 44-Jährige aus dem Nachtbus ausgestiegen war, bedrohte ihn der Unbekannte und forderte ihn auf, seine Sachen rauszugeben.
"Dem kam der 44-Jährige nach und der Täter verschwand mit seiner Geldbörse, Mobiltelefon und Kopfhörern im Gesamtwert von einer dreistelligen Summe", teilte die Polizei weiter mit.
Der 44-Jährige blieb unverletzt. Er ging heim und erstattete dann Anzeige bei der Polizei.
Der Täter wurde folgendermaßen beschrieben:
- etwa 1,70 Meter groß
- schlank
- Mitte 20
- leicht dunkler Teint
Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Raubdelikt aufgenommen.
Titelfoto: Friso Gentsch/dpa