Raub in Chemnitz: Mann bedroht und beklaut

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

In Chemnitz ist ein Mann von einem Unbekannten bedroht und beklaut worden.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In Chemnitz ist ein Mann (44) von einem Unbekannten bedroht und beklaut worden.

Die Polizei ermittelt zu dem Raub in Schloßchemnitz. (Symbolfoto)
Die Polizei ermittelt zu dem Raub in Schloßchemnitz. (Symbolfoto)  © Friso Gentsch/dpa

Zu dem Vorfall am Josephinenplatz kam es bereits in der Nacht zu Sonntag, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Nachdem der 44-Jährige aus dem Nachtbus ausgestiegen war, bedrohte ihn der Unbekannte und forderte ihn auf, seine Sachen rauszugeben.

"Dem kam der 44-Jährige nach und der Täter verschwand mit seiner Geldbörse, Mobiltelefon und Kopfhörern im Gesamtwert von einer dreistelligen Summe", teilte die Polizei weiter mit.

Chemnitz: Diebe in Chemnitzer Plattenbauten: E-Bikes aus Kellern geklaut
Chemnitz Crime Diebe in Chemnitzer Plattenbauten: E-Bikes aus Kellern geklaut

Der 44-Jährige blieb unverletzt. Er ging heim und erstattete dann Anzeige bei der Polizei.

Der Täter wurde folgendermaßen beschrieben:

  • etwa 1,70 Meter groß
  • schlank
  • Mitte 20
  • leicht dunkler Teint

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Raubdelikt aufgenommen.

Titelfoto: Friso Gentsch/dpa

Mehr zum Thema Chemnitz Crime: