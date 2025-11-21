 1.437

Raub-Serie in Chemnitz: Polizei jagt brutales Duo

Innerhalb weniger Stunden kam es in Chemnitz zu drei Attacken. Die Polizei jagt die Täter und prüft mögliche Zusammenhänge.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Drei Prügel- und Raub-Attacken innerhalb weniger Stunden in Chemnitz! Die Bilanz: drei verletzte Männer, geraubtes Bargeld und ein geklautes Handy. Jetzt jagt die Polizei die Täter - und prüft, ob die Vorfälle zusammenhängen.

Innerhalb weniger Stunden wurden in Chemnitz zwei Männer auf offener Straße attackiert. Die Polizei prüft mögliche Zusammenhänge zwischen den Taten. (Symbolfoto)  © 123RF/angelarohde

Der erste Überfall geschah am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr im Stadtteil Gablenz. Zwei Jugendliche (beide 14) saßen auf einer Bank an der Carl-von-Ossietzky-Straße, als drei unbekannte Personen auftauchten. Das Trio sprach die Jugendlichen an und forderte Bargeld. Zudem drohten sie die beiden 14-Jährigen.

"Die Geschädigten übergaben den Tätern daraufhin eine zweistellige Summe Bargeld. Im Anschluss konnten diese unerkannt mit der Beute flüchten", so eine Polizeisprecherin.

Nur wenige Stunden später die nächste Raub-Attacke, dieses Mal im Stadtteil Bernsdorf. Ein Mann (56) wurde gegen Mitternacht in der Elsasser Straße von zwei Unbekannten angesprochen. Sie wollten ihm ein Fahrrad verkaufen. Da der Fußgänger ablehnte, schlugen die beiden Täter auf ihn ein. Der 56-Jährige stürzte und verletzte sich.

"In der Folge entwendeten die augenscheinlich Jugendlichen dem 56-Jährigen dessen Geld- und Gesundheitskarte sowie ein Handy und verschwanden damit", so die Polizei. Der verletzte Mann kam in ein Krankenhaus.

Weitere Attacke in Chemnitz: Mann ins Krankenhaus geprügelt

In der Wartburgstraße wurde ein Passant (36) von zwei Männern ins Krankenhaus geprügelt. (Symbolfoto)  © 123RF/nito500

Etwa eine halbe Stunde später kam es zur nächsten Attacke, wieder in Bernsdorf! Auf der Wartburgstraße hatten zwei Unbekannte einen Fußgänger (36) nach einer Zigarette gefragt.

"Als dieser verneinte, boten die beiden ihm Drogen zum Verkauf an. Auch dies lehnte der Mann ab, woraufhin das Duo den 36-Jährigen unvermittelt schlug", berichtet eine Polizeisprecherin.

Der Fußgänger verteidigte sich mit einem Pfefferspray, daraufhin flüchteten die Täter in Richtung Bernsdorfer Straße. Rettungskräfte brachten den 36-Jährigen in ein Krankenhaus.

Aktuell laufen die Ermittlungen wegen Raub- und Körperverletzungsdelikten. Die Polizei prüft, ob die Taten miteinander zusammenhängen.

