Raub-Serie in Chemnitz: Polizei jagt brutales Duo

Chemnitz - Drei Prügel- und Raub-Attacken innerhalb weniger Stunden in Chemnitz ! D ie Bilanz: drei verletzte Männer, geraubtes Bargeld und ein geklautes Handy. Jetzt jagt die Polizei die Täter - und prüft, ob die Vorfälle zusammenhängen.

Innerhalb weniger Stunden wurden in Chemnitz zwei Männer auf offener Straße attackiert. Die Polizei prüft mögliche Zusammenhänge zwischen den Taten. (Symbolfoto) © 123RF/angelarohde

Der erste Überfall geschah am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr im Stadtteil Gablenz. Zwei Jugendliche (beide 14) saßen auf einer Bank an der Carl-von-Ossietzky-Straße, als drei unbekannte Personen auftauchten. Das Trio sprach die Jugendlichen an und forderte Bargeld. Zudem drohten sie die beiden 14-Jährigen.

"Die Geschädigten übergaben den Tätern daraufhin eine zweistellige Summe Bargeld. Im Anschluss konnten diese unerkannt mit der Beute flüchten", so eine Polizeisprecherin.



Nur wenige Stunden später die nächste Raub-Attacke, dieses Mal im Stadtteil Bernsdorf. Ein Mann (56) wurde gegen Mitternacht in der Elsasser Straße von zwei Unbekannten angesprochen. Sie wollten ihm ein Fahrrad verkaufen. Da der Fußgänger ablehnte, schlugen die beiden Täter auf ihn ein. Der 56-Jährige stürzte und verletzte sich.

"In der Folge entwendeten die augenscheinlich Jugendlichen dem 56-Jährigen dessen Geld- und Gesundheitskarte sowie ein Handy und verschwanden damit", so die Polizei. Der verletzte Mann kam in ein Krankenhaus.