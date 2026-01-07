Nach Raub-Serie in Chemnitz: Weiterer Teenager (14) in U-Haft!

Chemnitz - Nach der unheimlichen Raub-Serie in Chemnitz konnte die Polizei einen weiteren mutmaßlichen Täter (14) festnehmen. Der Teenager soll an mindestens drei Raub-Attacken und einer gefährlichen Körperverletzung beteiligt gewesen sein. Nun sitzt der 14-Jährige in U-Haft.

Die Polizei konnte einen weiteren Verdächtigen (14) schnappen, der in Chemnitz mehrere Raub-Attacken begangen haben soll. (Symbolfoto) © 123RF/peopleimages12

Die Liste der Straftaten, die der Libyer begangen haben soll, ist lang: Im Ortsteil Gablenz soll er als Anführer einer Gruppe andere Jugendliche ausgeraubt haben. In einem Fall schnappte er sich unter Anwendung von Gewalt ein iPhone, in einem anderen Vorfall Bargeld.

Zudem gehen die Beamten davon aus, dass der 14-Jährige in der Chemnitzer City mit einem Komplizen einem Jugendlichen ein Springmesser vorhielt und Kleidungsstücke abnahm.

"Darüber hinaus soll der Jugendliche Mitte Dezember 2025 während einer Auseinandersetzung am Rande des Chemnitzer Weihnachtsmarktes einen Jugendlichen mit einem Gürtel ins Gesicht geschlagen haben", so ein Polizeisprecher.

Die neu gegründete Ermittlungsgruppe "Recon", die der Raubserie endlich ein Ende setzen will, hatte den Teenager bereits Ende 2025 im Visier. Anschließend wurde ein Haftbefehl ausgestellt - seitdem war er zur Fahndung ausgeschrieben.