Nach Raub-Serie in Chemnitz: Weiterer Teenager (14) in U-Haft!
Chemnitz - Nach der unheimlichen Raub-Serie in Chemnitz konnte die Polizei einen weiteren mutmaßlichen Täter (14) festnehmen. Der Teenager soll an mindestens drei Raub-Attacken und einer gefährlichen Körperverletzung beteiligt gewesen sein. Nun sitzt der 14-Jährige in U-Haft.
Die Liste der Straftaten, die der Libyer begangen haben soll, ist lang: Im Ortsteil Gablenz soll er als Anführer einer Gruppe andere Jugendliche ausgeraubt haben. In einem Fall schnappte er sich unter Anwendung von Gewalt ein iPhone, in einem anderen Vorfall Bargeld.
Zudem gehen die Beamten davon aus, dass der 14-Jährige in der Chemnitzer City mit einem Komplizen einem Jugendlichen ein Springmesser vorhielt und Kleidungsstücke abnahm.
"Darüber hinaus soll der Jugendliche Mitte Dezember 2025 während einer Auseinandersetzung am Rande des Chemnitzer Weihnachtsmarktes einen Jugendlichen mit einem Gürtel ins Gesicht geschlagen haben", so ein Polizeisprecher.
Die neu gegründete Ermittlungsgruppe "Recon", die der Raubserie endlich ein Ende setzen will, hatte den Teenager bereits Ende 2025 im Visier. Anschließend wurde ein Haftbefehl ausgestellt - seitdem war er zur Fahndung ausgeschrieben.
Mutmaßlicher Raub-Teenager gefasst: U-Haft!
Am vergangenen Montag klickten dann die Handschellen! Die Polizisten konnten den Teenager in der Uhlandstraße im Ortsteil Sonnenberg festnehmen. "Am Dienstag setzte ein Ermittlungsrichter den Haftbefehl gegen den libyschen Staatsbürger in Vollzug", heißt es von der Polizei. Der mutmaßliche Raub-Teenager sitzt nun in einer Jugendhaftanstalt.
Bereits in den vergangenen Wochen konnte die Polizei zwei mutmaßliche Täter schnappen - einen 17-jährigen Intensivtäter und einen 19-Jährigen. Beide sollen an der unheimlichen Raub-Serie in Chemnitz beteiligt gewesen sein - auch sie sitzen in U-Haft.
Erschreckend: Innerhalb eines Monats verzeichnete die Polizei in Chemnitz 31 Raubdelikte. Die beschriebenen Täter: oft jung, männlich oder jugendlich.
