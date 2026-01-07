Zigarettenautomat in Chemnitz gesprengt: Drei Tatverdächtige flüchten

Chemnitz - Ein großer Knall riss in der Nacht zum Mittwoch viele Anwohner in Chemnitz -Gablenz aus dem Schlaf: Ein Zigarettenautomat wurde gesprengt.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei derzeit auf 5000 Euro. © Kristin Schmidt

Wie die Polizei mitteilte, lösten die Täter mit einer "bislang unbekannten Substanz" eine Explosion an dem Automaten in der Ernst-Enge-Straße aus.

Dabei wurde das Gerät stark beschädigt. Zigaretten flogen durch die Gegend und verteilten sich über die Straße.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei entwendeten die Täter eine Geldkassette. Ob auch Zigaretten geklaut wurden, ist bisher noch nicht bekannt.

Einem Zeugenhinweis nach sollen drei Unbekannte fluchtartig den Tatort verlassen haben.