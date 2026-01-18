Raubüberfälle in Chemnitzer City: Zwei Männer verletzt

Chemnitz - Die so harmlos wirkende Frage "Hast du mal 'ne Kippe?" endete am Samstag in zwei Fällen in Chemnitz mit körperlichen Auseinandersetzungen und zwei Leichtverletzten.

Einsatzkräfte der Operativen Einsatzgruppe der Polizeidirektion Chemnitz konnten zwei Tatverdächtige stellen. (Archivbild) © Ralph Kunz

Zunächst wurde gegen 17.10 Uhr ein 40-jähriger Mann am Opernhaus von einer dreiköpfigen Gruppe nach Zigaretten gefragt. Als er dieses verneinte, wurde er von dem Trio angegriffen.

Einer von ihnen schlug ihm gegen den Kopf und verletzte ihn damit leicht. Als Zeugen zu Hilfe kamen, ließen die Täter von dem Mann ab und flüchteten ohne Beute.

Kurze Zeit später wiederholte sich ein ähnliches Szenario in der Inneren Klosterstraße. Zwei Männer (26, 49) wurden von dem Trio ebenfalls nach Zigaretten gefragt - auch sie verneinten, und das Trio wurde aggressiv.

Der 26-Jährige wurde dabei zu Boden gebracht und getreten. Er erlitt leichte Verletzungen. Der 49-Jährige gab ihnen daraufhin eine Schachtel Zigaretten, und sie verschwanden.

Gegen 17.45 Uhr konnten Einsatzkräfte der Operativen Einsatzgruppe der Polizeidirektion Chemnitz zwei Tatverdächtige (16/libanesisch und 19/tschechisch) im Innenstadtbereich stellen. Zu dem Zeitpunkt trug der 16-Jährige die mutmaßliche Beute bei sich. Die Zigarettenschachtel wurde sichergestellt.