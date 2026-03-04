E-Ladesäulen in Chemnitz außer Betrieb: Kabel abgeschnitten und gestohlen

Chemnitz - Nachdem die Polizei zahlreiche Diebstähle von Ladekabeln an E-Ladesäulen in Chemnitz aufklären konnte, kam es in den vergangenen Tagen zu ähnlichen Vorfällen.

In der Müllerstraße sowie in der Limbacher Straße sind die E-Ladesäulen derzeit außer Betrieb. © Haertelpress

In der Müllerstraße wurden im Zeitraum zwischen Freitagabend und Montagvormittag vier Ladekabel von zwei E-Ladesäulen abgeschnitten. Anschließend verschwanden die unbekannten Diebe unbemerkt mit den Kabeln im Gepäck, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Konkrete Angaben zum Stehl- und Sachschaden liegen noch nicht vor.

Auch in der Limbacher Straße machten sich Unbekannte an zwei E-Ladesäulen zu schaffen. Sie schnitten ebenfalls die Ladekabel ab und verschwanden samt Diebesgut.

Hier entstand ein Stehlschaden von etwa 100 Euro. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 4200 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen und prüft mögliche Zusammenhänge mit weiteren, zurückliegenden Taten.