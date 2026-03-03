Shoppingtour mit geklauten Geldkarten: Tatverdächtiger in Haft

Chemnitz - Am Montag brach ein 40-jähriger Mann zunächst in ein Geschäft in Chemnitz ein und ging anschließend mit der geklauten EC-Karte in einer Einkaufspassage auf Shoppingtour.

Der 40-Jährige muss sich wegen mehreren Vergehen verantworten. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Der 40-Jährige hat sich laut Polizeiinformationen am Vormittag gegen 8.30 Uhr Zutritt in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Ludwigstraße verschafft.

Dort hebelte er die Zugangstür zu den Gewerberäumlichkeiten auf und durchsuchte diese nach Brauchbarem. Mit mehreren hundert Euro Bargeld und Geldkarten verschwand der Kasache anschließend.

Kurz darauf hob der mutmaßliche Dieb mit einer der geklauten Karten an einem Geldautomaten in einer Einkaufspassage an der Hartmannstraße mehrere hundert Euro ab.

Doch damit noch nicht genug. Anschließend betrat er ein Geschäft, in dem er mit einer zweiten Geldkarte Schmuck im Wert von etwa 700 Euro kaufte.

Aufgrund seines augenscheinlich nervösen Verhaltens wurde ein Mitarbeiter des Geschäfts misstrauisch und der 40-Jährige verschwand ohne den Schmuck in unbekannte Richtung.