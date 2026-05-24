Chemnitzer Dönerimbiss ausgeraubt: Ladenbesitzer mit Messer bedroht

Chemnitz - Überfall auf einen Chemnitzer Dönerladen: Der unbekannte Täter forderte zunächst die Herausgabe von Essen und verschwand dann mit einem Kellnerportemonnaie.

Der Räuber ergaunerte ein Kellnerportemonnaie. © Jan Härtel

Wie die Polizei mitteilte, betrat der Unbekannte am Samstagabend gegen Mitternacht den Imbiss auf der Frankenberger Straße.

Mit einem Messer in der Hand forderte er die Herausgabe von Essen vom 28-jährigen Ladenbesitzer.

Als der Afghane den Forderungen nicht nachkam, schlug der Unbekannte mehrmals auf den 28-Jährigen ein und nahm ihm ein Kellnerportemonnaie ab.

Anschließend flüchtete der Angreifer in unbekannte Richtung.