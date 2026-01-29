Reizgas-Attacke auf Chemnitzer Kaßberg: Mann verletzt

Chemnitz - Reizgas-Attacke am Mittwochabend auf dem Chemnitzer Kaßberg!

Auf dem Kaßberg in Chemnitz wurde ein junger Mann (29) mit Reizgas angegriffen. (Symbolfoto) © 123RF/liudmilachernetska

Kurz vor 21 Uhr bemerkte ein Anwohner (29) in der Puschkinstraße drei Personen, die Lärm machten.

Er sprach die Gruppe an und bat sie, leiser zu sein. Daraufhin kam es zum Streit.

"In der Folge sprühte einer der Unbekannten dem 29-Jährigen unvermittelt Reizgas ins Gesicht. Anschließend flüchtete die Gruppe zu Fuß in Richtung Hoffmannstraße", teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der 29-Jährige folgte ihnen und konnte einen stoppen. Ein Komplize der Gruppe besprühte dann den 29-Jährigen erneut mit Reizgas.

Der Mann, der dabei leicht verletzt wurde, ließ dann von den Angreifern ab und rief die Polizei. Die Täter waren allerdings nicht mehr auffindbar.