Reizgas-Attacke vor Chemnitzer Döner-Imbiss: Polizei sucht Täter

Vor einem Döner-Imbiss in der Frankenberger Straße in Chemnitz kam es am Donnerstagabend zu einer Reizgas-Attacke. Ein Mann wurde dabei verletzt.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Reizgas-Attacke vor einem Döner-Imbiss in Chemnitz! Ein bislang unbekannter Mann attackierte einen 47-Jährigen in Chemnitz mit Reizgas. (Symbolbild) © 123rf/diy13 Das Ganze geschah am gestrigen Donnerstagabend gegen 19.40 Uhr vor einem Döner-Imbiss in der Frankenberger Straße. Dort wurde ein Mann (47) von einem flüchtigen Bekannten angesprochen und beleidigt. Anschließend sprühte der Bekannte dem Mann Reizgas ins Gesicht. "Infolgedessen erlitt der 47-Jährige Schmerzen und Atemnot", so eine Polizeisprecherin. Er kam in ein Krankenhaus. Chemnitz Crime Beamter bei Polizeieinsatz in Chemnitz geschlagen So wurde der Täter beschrieben: dunkler Teint

schwarze Haare

trug eine schwarze Hose sowie eine schwarze Jacke Nun sucht die Polizei Zeugen: Wer hat die Attacke beobachtet? Wer kann Angaben zum Täter machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 0371/387102 entgegen.

