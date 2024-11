23.11.2024 14:01 1.940 Renault-Fahrer flüchtet vor Polizei: Verfolgungsjagd endet in Chemnitzer City

In Chemnitz flüchtete ein Renault-Fahrer (45) am heutigen Samstag vor der Polizei. In der City konnte der Mann gestoppt werden.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Verfolgungsjagd in Chemnitz! Ein Renault-Fahrer (45) flüchtete am heutigen Samstag vor der Polizei. In der Chemnitzer City konnte der Mann schließlich stoppt werden. Schnell wurde klar, weshalb der Mann geflüchtet war. Auf der Bahnhofsstraße in Chemnitz endete die Verfolgungsjagd: Die Polizei knöpfte sich den Renault-Fahrer (45) vor. © Haertelpress Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilt, sollte der Mann am Samstagvormittag an der Zschopauer Straße kontrolliert werden. Doch der 45-Jährige drückte aufs Gas und bretterte in Richtung Innenstadt. Auf der Bahnhofsstraße konnte die Polizei den Wagen stoppen. Der Renault-Fahrer wurde in Handschellen gelegt und zum Polizeiauto gebracht. Ein Test ergab, dass er unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Der Mann wurde in Handschellen zum Polizeiauto geführt. Dort stellte sich heraus, dass er Alkohol und Drogen konsumiert hatte. © Haertelpress "Zudem erlitt er eine Kopfverletzung", so ein Polizeisprecher. Der 45-Jährige wurde anschließend von einem Rettungsdienst versorgt. Gegen ihn wird nun ermittelt.

