Schlägerei auf Chemnitzer Kaßberg: Autofahrer gehen aufeinander los

Chemnitz - Irre Auseinandersetzung in Chemnitz am Sonntagnachmittag: Zwei Autofahrer gingen auf dem Kaßberg aufeinander los.

Die Polizei musste am Sonntagnachmittag auf die Reichsstraße in Chemnitz ausrücken. Dort prügelten sich zwei Autofahrer. © Chempic

Laut Polizei geschah der Vorfall gegen 17.20 Uhr auf der Reichsstraße, kurz vor der Kreuzung zur Weststraße.

"Zwei Fahrzeugführer waren aneinandergeraten", so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.



Die Fäuste flogen! Einer der Autofahrer wurde dabei verletzt. Er musste medizinisch behandelt werden.

