Schlägerei auf Chemnitzer Kaßberg: Autofahrer gehen aufeinander los
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Chemnitz - Irre Auseinandersetzung in Chemnitz am Sonntagnachmittag: Zwei Autofahrer gingen auf dem Kaßberg aufeinander los.
Laut Polizei geschah der Vorfall gegen 17.20 Uhr auf der Reichsstraße, kurz vor der Kreuzung zur Weststraße.
"Zwei Fahrzeugführer waren aneinandergeraten", so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.
Die Fäuste flogen! Einer der Autofahrer wurde dabei verletzt. Er musste medizinisch behandelt werden.
Wie es zur Schlägerei kam, ist derzeit noch nicht klar. Der Einsatz läuft noch. Auf der Reichsstraße kam es durch den Polizeieinsatz zu Verkehrsbehinderungen.
Titelfoto: Chempic