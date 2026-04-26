Täter greift 15-Jährigem in Hosentaschen: Rummeldiebe in Chemnitz unterwegs

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Am Samstagabend wurde auf dem Rummel auf dem Hartmannplatz in Chemnitz ein Jugendlicher (15) bestohlen.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Am Samstag startete in Chemnitz auf dem Hartmannplatz der traditionelle Jahrmarkt. Am Abend wurde auf dem Festplatz ein Jugendlicher (15) bestohlen. Die Ermittlungen laufen.

Ein Teenager (15) wurde auf dem Rummel am Samstagabend beklaut. (Symbolfoto)
Ein Teenager (15) wurde auf dem Rummel am Samstagabend beklaut. (Symbolfoto)  © Bildmontage: Daniel Vogl/dpa, Kristin Schmidt

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 15-jährige Deutsche mit einem Bekannten gegen 21 Uhr auf dem Volksfest.

Dann wurden die beiden von zwei offenbar ebenfalls Jugendlichen angesprochen. Plötzlich durchsuchte einer der Unbekannten die Hosentaschen des Teenagers.

"Als der 15-Jährige ihn aufforderte, dies zu unterlassen, forderte der Unbekannte die Herausgabe von Bargeld", heißt es weiter.

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Aus Angst gab der 15-Jährige seine Geldbörse raus. Daraus nahm sich der Täter laut Polizei eine zweistellige Summe Bargeld und verschwand dann mit seinem Komplizen.

Der 15-Jährige und sein Begleiter gingen kurze Zeit später auf ein Polizeirevier und erstatteten Anzeige.

Die Ermittlungen wegen räuberischer Erpressung laufen.

Titelfoto: Bildmontage: Daniel Vogl/dpa, Kristin Schmidt

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