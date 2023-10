30.10.2023 12:30 808 Schlägerei auf Chemnitzer Sonnenberg: Drei Verletzte

In Chemnitz sind in der Lessingstraße auf dem Sonnenberg am Sonntagabend drei Männer bei einer Schlägerei verletzt worden.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Drei Verletzte nach Schlägerei auf dem Sonnenberg in Chemnitz! Am Sonntagabend kam es in der Lessingstraße zu einer Schlägerei. (Archivbild) © Kristin Schmidt Gegen 20 Uhr wurde die Polizei am gestrigen Sonntagabend in die Lessingstraße gerufen. Dort war es vor einer Lokalität zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen. "Die alarmierten Beamten stellten vor Ort eine Gruppe von sechs Männern syrischer Staatsangehörigkeit im Alter von 14 bis 43 Jahren fest, wovon drei (19, 21, 25) leicht verletzt waren", teilte die Polizei am Montag mit. Zwei der Männer (21, 25) mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die anderen Beteiligten waren offenbar bereits abgehauen. Die Polizei ermittelt nun zum Geschehen und den Hintergründen.

