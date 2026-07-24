Kostümierter Skater mit "Gewehr" in Chemnitz unterwegs

Chemnitz - Die Chemnitzer Polizei hat am Donnerstag einen Mann (32) gestellt, der scheinbar eine Waffe bei sich hatte. Das Gewehr war zum Glück nicht echt.

Die Polizisten entdeckten den Mann (32) schließlich in der Lohstraße in Chemnitz. © Ralph Kunz

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte eine Passantin (52) gegen 19 Uhr eine Streife verständigt, nachdem ihr ein kostümierter Inlineskater entgegengekommen war, der sie mit dem Gewehr bedroht hatte.

"Der Mann entfernte sich danach weiter in stadteinwärtige Richtung", so eine Polizeisprecherin.

Die Beamten entdeckte schließlich einen Skater in der Lohstraße, auf den die Beschreibung passte. Es handelte sich um einen 32 Jahre alten Syrer. Das Gewehr, das er bei sich trug, war aufblasbar.