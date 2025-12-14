Autos in Chemnitz zerkratzt: Mehrere Zehntausend Euro Schaden
Chemnitz - In Chemnitz sind mehrere Autos zerkratzt worden.
Laut Polizei haben, mutmaßlich in der Nacht zum Samstag, Unbekannte den Lack an insgesamt neun Fahrzeugen zerkratzt.
Betroffenen war der Stadtteil Wittgensdorf. Die Autos (3x VW, 2x BMW, Seat, Hyundai, Audi, Renault) standen in der Clara-Zetkin-Straße sowie in der Bahrstraße.
"Teilweise zogen sich die Beschädigungen von den Motorhauben bis zum Heck der Fahrzeuge", so die Polizei am Sonntag.
Der Gesamtschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf mehrere Zehntausend Euro.
Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zu den Tätern oder zur Tatzeiteingrenzung machen können.
Sachdienliche Hinweise werden im Polizeirevier Chemnitz Nordost unter der Telefonnummer 0371 378-102 entgegengenommen.
