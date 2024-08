22.08.2024 13:16 1.688 Schlägerei in Chemnitzer Innenstadt: Ein Verletzter

Am Mittwochabend wurde die Polizei in die Brückenstraße in Chemnitz gerufen. Bei einer Schlägerei wurde ein Mann verletzt.

Von Yesmina-Giselle Berndt

Chemnitz - Am Mittwochabend kam es zu einer Schlägerei am Karl-Marx-Monument in der Chemnitzer Innenstadt. Ein Mann wurde verletzt. Am Mittwochabend wurde die Polizei in die Brückenstraße gerufen. (Symbolbild) © Bildmontage: Lino Mirgeler/dpa, Ralph Kunz Ein Zeuge meldete der Polizei, dass sich mehrere Personen in der Brückenstraße geschlagen und anschließend in Richtung Mühlenstraße entfernt haben sollen. Die alarmierten Polizisten stellten dann einen verletzten Mann (27) in der Hartmannstraße fest. Der Syrer teilte mit, dass er von etwa zehn Personen gegen den Kopf und Oberkörper geschlagen worden sei. "Anschließend habe sich der 27-Jährige in Richtung Mühlenstraße in Sicherheit gebracht, wobei ihm zunächst einige Täter gefolgt und sie anschließend mit einem unbekannten Fahrzeug geflüchtet sein sollen", so eine Polizeisprecherin. Chemnitz Crime Attacke auf Chemnitzer Sonnenberg: Mann schwer verletzt Der Verletzte wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Chemnitz-Nordost unter der Telefonnummer 0371 387-102 entgegen.

Titelfoto: Bildmontage: Lino Mirgeler/dpa, Ralph Kunz