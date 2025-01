Schon wieder Fahrkartenautomat in Chemnitz gesprengt

Völlig zerstört! Unbekannte jagten einen Fahrkartenautomaten in Chemnitz in die Luft. © Haertelpress

Wie die Polizei mitteilte, wurde in der Nacht auf Dienstag ein Fahrkartenautomat an der Oberfrohnaer Straße in Rabenstein in die Luft gejagt.

"Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise mehreren Zehntausend Euro", so eine Polizeisprecherin.

Die Beamten ermittelt nun wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Außerdem werden Zeugen gesucht. Wer etwas beobachtet hat, soll sich bei der Kripo unter der Telefonnummer 0371/3873448 melden.