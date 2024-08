25.08.2024 12:36 1.413 Schwerer Raub auf Chemnitzer Sonnenberg

In Chemnitz kam es am Freitagabend in der Tschaikowskistraße zu einem schweren Raub.

Von Lea Wunderlich

Chemnitz - Am Freitagabend kam es auf dem Sonnenberg in Chemnitz zu einem schweren Raub. Auf dem Sonnenberg kam es zu einem schweren Raub. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa Was war passiert? "In der Tschaikowskistraße beabsichtigten vier mutmaßliche Täter (25, 39/russische Föderation, 34/Libyen, 1x bislang unbekannt) von zwei Geschädigten (31/Libanon, 44/Syrien) unter Vorhaltung eines Küchenmessers die Herausgabe verschiedener Gegenstände", teilte die Polizei am Sonntag mit. Außerdem sollten die beiden sich bei einem fünften mutmaßlichen Täter, einem 26-jährigen Libanesen per Videotelefonie wegen einer vorangegangenen Sache entschuldigen. Chemnitz Crime Schlägerei in Chemnitzer Innenstadt: Ein Verletzter Zwei Tatverdächtige (25, 39) durchsuchten dann den Skoda eines Geschädigten und entwendeten aus dem Auto Bargeld und ein Handy. "Währenddessen wurden die Geschädigten durch die beiden anderen Tatverdächtigen in der Wohnung bewacht und dabei geschlagen", heißt es weiter. Die Tatverdächtigen klauten aus der Wohnung vier Mobiltelefone, Bargeld und Schmuck im Wert von circa 3800 Euro. Verletzt wurde niemand. Drei der mutmaßlichen Täter konnten laut Polizei noch in der Nacht wegen des Verdachts des schweren Raubes vorläufig festgenommen werden. Danach wurden die drei wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des schweren Raubes laufen.

