Serie reißt nicht ab: Wieder Autoeinbrüche in Chemnitz

Chemnitz - Wieder Auto-Einbrüche in Chemnitz . In den vergangenen Tagen schlugen die Täter in Bernsdorf und im Yorckgebiet zu.

In den vergangenen Tagen wurden insgesamt sechs Autos in Chemnitz aufgebrochen. (Symbolbild) © 123RF/urbanphotographer

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden am Wochenende in der Rosenbergstraße, der Vettersstraße und der Dittesstraße vier geparkte Autos aufgebrochen. Bei einem BMW, einem Mercedes, einem Volvo und einem Opel schlugen die Täter jeweils eine Seitenscheibe ein und kamen so in das Innere der Autos.

"Aus dem Mercedes wurde ein Laptop samt Zubehör, aus dem Volvo ein Telefon und aus dem Opel eine Musikbox gestohlen. Aus dem BMW wurde augenscheinlich nichts entwendet", so ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz.

Der entstandene Schaden liegt bei mehreren Tausend Euro.

Auf die gleiche Weise drangen unbekannte Täter auf einem Parkplatz in der Zeisigwaldstraße in zwei Autos ein. Dabei handelte es sich um einen Subaru und einen VW. Aus dem Subaru wurde eine Sporttasche im Gesamtwert von 200 Euro geklaut. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von 1000 Euro.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen.