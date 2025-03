Sparkassen-Mitarbeiterin in Chemnitz verhindert Rekord-Betrug

Der Betrugsversuch fand in der Sparkassenfiliale Hainstraße statt. © Uwe Meinhold

Heike Winkler ist seit 40 Jahren Sparkassenmitarbeiterin, aber so einen Fall hatte sie noch nicht erlebt.

Ein Kunde kam am Donnerstagmorgen in die Filiale in der Hainstraße: "Er wollte das Limit für sein Online-Banking anheben", so Winkler. Allerdings wollte er die Obergrenze auf 400.000 Euro erhöhen!

Hier wurde Heike Winkler bereits stutzig. Nach der Erhöhung fiel auf, dass von dem Konto viele Abbuchungen erfolgten - der Inhaber wurde als "Finanzagent" benutzt: Bei der Masche werden Bürger von Betrügern gebeten, ihr Konto für Überweisungen und gegen eine Provision bereitzustellen. Ziel: das Geld durch mehrere Überweisungen verschwinden zu lassen.

Zum Glück konnte Heike Winkler verhindern, dass 320.000 Euro an andere Konten weitergeleitet wurden. Es war die höchste Betrugs-Summe, die die Chemnitzer Sparkasse verzeichnete.