Sperre durchbrochen: 18-Jähriger flieht in Chemnitz vor Polizei

Chemnitz - Ein VW-Fahrer (18) ist in Chemnitz vor der Polizei abgehauen und hat dabei auch eine Sperre durchbrochen.

In Chemnitz ist ein 18-Jähriger vor der Polizei abgehauen. (Symbolbild) © dpa/dpa-Zentralbild/Robert Michael

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der VW am frühen Sonntagmorgen gegen 1.40 Uhr einer Polizeistreife in Borna-Heinersdorf aufgefallen, weil dieser mit hoher Geschwindigkeit die Leipziger Straße entlangraste. Dabei drehte sich der VW und stieß schließlich gegen den Bordstein. Doch anstatt zu stoppen, fuhr der Fahrer weiter.

Die Polizisten wollten daraufhin das Fahrzeug stoppen und den Fahrer kontrollieren.

"Der VW-Fahrer entzog sich der Kontrolle zunächst durch Flucht. Mit hoher Geschwindigkeit fuhr er über die Bornaer Straße davon bis in den Chemnitzer Ortsteil Wittgensdorf. Dabei durchbrach der VW auch eine Polizeisperre und fuhr entgegengesetzt in einen Kreisverkehr ein", berichtete eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz.

Die Polizei stellte den VW schließlich auf einem Parkplatz in Wittgensdorf fest, wo sie auch den Fahrer kontrollieren konnte. Der 18-Jährige war unverletzt, musste aber mit zur Blutentnahme, denn ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille.

Der VW wies Beschädigungen auf, die von dem Anstoß an den Bordstein stammten. Der entstandene Schaden liegt bei rund 200 Euro.