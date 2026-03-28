Sprayer in Chemnitz erwischt - Knast
Chemnitz - In Chemnitz ist am Freitag ein Sprayer (31) erwischt worden, als er ein Bankgebäude besprühte.
Gegen 8.20 Uhr meldete eine Passantin der Polizei, dass ein Mann offenbar die Fassade einer Bank in der Theaterstraße mit einem Graffiti besprühte.
Polizisten trafen den beschriebenen Mann kurz darauf vor Ort an.
"Wie sich herausstellte, hatte er für das Besprühen ein Schnee-Spray genutzt, welches sich rückstandslos entfernen ließ. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung blieb ihm so erspart", teilte die Polizei am Samstag mit.
Bei der Überprüfung des Deutschen stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Sitzungshaftbefehl vorlag.
Der 31-Jährige wurde einem Richter vorgeführt, der den Haftbefehl bestätigte. Der Mann wurde dann in eine JVA gebracht.
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