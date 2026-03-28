Sprayer in Chemnitz erwischt - Knast

Chemnitz - In Chemnitz ist am Freitag ein Sprayer (31) erwischt worden, als er ein Bankgebäude besprühte.

Ein Mann war beim Besprühen eines Bankgebäudes in Chemnitz beobachtet worden. (Symbolfoto) © mehaniq/123RF

Gegen 8.20 Uhr meldete eine Passantin der Polizei, dass ein Mann offenbar die Fassade einer Bank in der Theaterstraße mit einem Graffiti besprühte.

Polizisten trafen den beschriebenen Mann kurz darauf vor Ort an.

"Wie sich herausstellte, hatte er für das Besprühen ein Schnee-Spray genutzt, welches sich rückstandslos entfernen ließ. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung blieb ihm so erspart", teilte die Polizei am Samstag mit.