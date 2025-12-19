 1.275

Straßensperrung wegen Razzia auf Chemnitzer Sonnenberg

Straßensperrung am Sonnenberg: Was steckt hinter der Razzia in der Zietenstraße?

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Großer Polizeieinsatz am Freitagabend in Chemnitz!

Die Zietenstraße war während des Einsatzes voll gesperrt.
Die Zietenstraße war während des Einsatzes voll gesperrt.  © Haertelpress

Wie die Polizei bestätigte, kam es gegen 18 Uhr in der Bar "Zietentreff" auf dem Chemnitzer Sonnenberg zu einer Razzia.

Laut Polizei richtete sich die Aktion gegen mehrere Tatverdächtige. Zwei Hauptverdächtige, ein Mann und eine Frau, die unter dem Verdacht der Hehlerei und des Drogenhandels stehen, konnten vor Ort angetroffen werden.

Ob es zu Festnahmen kam, ist derzeit noch nicht bekannt.

Chemnitz: Schlägerei in Chemnitzer Club: Partygast schwer verletzt
Chemnitz Crime Schlägerei in Chemnitzer Club: Partygast schwer verletzt

Zudem fanden die Beamten auch Drogen in der Lokalität. Über die Menge liegen ebenfalls noch keine Informationen vor.

Die Zietenstraße, eine wichtige Hauptverbindung auf dem Sonnenberg, war während der Polizeiaktion voll gesperrt.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: Haertelpress

Mehr zum Thema Chemnitz Crime: