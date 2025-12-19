Straßensperrung wegen Razzia auf Chemnitzer Sonnenberg

Chemnitz - Großer Polizeieinsatz am Freitagabend in Chemnitz !

Die Zietenstraße war während des Einsatzes voll gesperrt. © Haertelpress

Wie die Polizei bestätigte, kam es gegen 18 Uhr in der Bar "Zietentreff" auf dem Chemnitzer Sonnenberg zu einer Razzia.

Laut Polizei richtete sich die Aktion gegen mehrere Tatverdächtige. Zwei Hauptverdächtige, ein Mann und eine Frau, die unter dem Verdacht der Hehlerei und des Drogenhandels stehen, konnten vor Ort angetroffen werden.

Ob es zu Festnahmen kam, ist derzeit noch nicht bekannt.

Zudem fanden die Beamten auch Drogen in der Lokalität. Über die Menge liegen ebenfalls noch keine Informationen vor.