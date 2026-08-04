Streit auf Chemnitzer Neumarkt eskaliert: Zwei Personen verletzt, Tasche geklaut
Chemnitz - Bei einer Auseinandersetzung in der Chemnitzer Innenstadt wurden zwei Personen verletzt, eine musste in einem Krankenhaus versorgt werden. Zudem wurde eine Tasche geklaut.
Gegen 2 Uhr in der Nacht zum Dienstag saßen drei Männer (46/deutsch, 44/ungeklärte Staatsangehörigkeit und 28/israelisch) auf Bänken am Markt, als sich ihnen eine fünfköpfige Gruppe (drei Frauen, zwei Männer) näherte.
Wie die Polizei mitteilte, erhitzte sich die Stimmung bereits nach einer kurzen Unterhaltung und die ersten Anwesenden wurden handgreiflich. Einer aus der größeren Gruppe schubste einen der anderen drei Männer, was schließlich zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten führte.
Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge flogen nicht nur die Fäuste. Auch Flaschen kamen als Tatmittel zum Einsatz.
Zudem wurde dem 28-Jährigen seine Tasche geklaut, in der sich unter anderem eine vierstellige Summe Bargeld befand.
Der Israeli wurde außerdem leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.
Mann mit Schnittverletzungen am Arm
Ein 26-jähriger Libyer aus der fünfköpfigen Gruppe wurde noch vor Ort von den Einsatzkräften festgestellt. Ihm wurde bei der Auseinandersetzung eine Schnittverletzung am Arm zugezogen. Er wurde vor Ort versorgt.
Während die anderen Beteiligten ebenfalls noch vor Ort waren, konnte sich ein weiterer Mann vor dem Eintreffen der Polizei vom Ort des Geschehens entfernen.
"Die Ermittlungen zum Geschehen der wechselseitigen Auseinandersetzung, den Hintergründen und den jeweiligen Tatbeteiligungen wurden aufgenommen", teilte die Polizei abschließend mit.
Nicht weit entfernt kam es bereits am Donnerstagabend auf der Brückenstraße zu Polizeieinsätzen aufgrund von brutalen Attacken, bei denen jeweils ein Messer und ebenfalls eine Flasche als Tatmittel zum Einsatz kamen.
Titelfoto: Bildmontage: 123rf/tassev, Kristin Schmidt