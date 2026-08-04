Streit auf Chemnitzer Neumarkt eskaliert: Zwei Personen verletzt, Tasche geklaut

Chemnitz - Bei einer Auseinandersetzung in der Chemnitzer Innenstadt wurden zwei Personen verletzt, eine musste in einem Krankenhaus versorgt werden. Zudem wurde eine Tasche geklaut.

Montagnacht musste die Polizei auf den Chemnitzer Neumarkt ausrücken. (Archivfoto) © Kristin Schmidt

Gegen 2 Uhr in der Nacht zum Dienstag saßen drei Männer (46/deutsch, 44/ungeklärte Staatsangehörigkeit und 28/israelisch) auf Bänken am Markt, als sich ihnen eine fünfköpfige Gruppe (drei Frauen, zwei Männer) näherte.

Wie die Polizei mitteilte, erhitzte sich die Stimmung bereits nach einer kurzen Unterhaltung und die ersten Anwesenden wurden handgreiflich. Einer aus der größeren Gruppe schubste einen der anderen drei Männer, was schließlich zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten führte.

Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge flogen nicht nur die Fäuste. Auch Flaschen kamen als Tatmittel zum Einsatz.

Zudem wurde dem 28-Jährigen seine Tasche geklaut, in der sich unter anderem eine vierstellige Summe Bargeld befand.

Der Israeli wurde außerdem leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.