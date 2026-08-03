Aggressive Gäste attackieren Imbiss-Mitarbeiter in Chemnitz

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Am Sonntagnachmittag wurde ein Imbiss-Mitarbeiter in Chemnitz-Markersdorf von drei seiner Gäste angegriffen, weil sie ihre Rechnung nicht zahlen wollten.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Am Sonntagnachmittag wurde ein Imbiss-Mitarbeiter in Chemnitz-Markersdorf von drei seiner Gäste angegriffen, weil sie ihre Rechnung nicht zahlen wollten.

Die Polizei sprach den Tatverdächtigen einen Platzverweis aus. (Symbolfoto)
Die Polizei sprach den Tatverdächtigen einen Platzverweis aus. (Symbolfoto)  © Robert Michael/dpa

Wie die Polizei mitteilte, hatte das Trio (34, 41, 43) sich in dem Imbiss in der Straße Am Harthwald zunächst etwas zu essen bestellt und dieses auch verspeist, allerdings ohne zu bezahlen.

Anschließend bedienten sie sich an alkoholischen Getränken aus einem Kühlschrank, ebenfalls ohne dafür aufzukommen.

Als der 28-jährige Mitarbeiter die Männer aufforderte zu zahlen, reagierten diese aggressiv und schlugen den 28-Jährigen. Dabei sollen auch Stühle und ein Besenstiel zum Einsatz gekommen sein.

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Der Mitarbeiter wurde dabei so stark verletzt, dass er zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Die alarmierten Polizisten trafen noch vor Ort auf die drei Tatverdächtigen.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen sprachen die Einsatzkräfte dem Trio einen Platzverweis aus, dem die drei Männer nachkamen.

Gegen die ukrainischen Tatverdächtigen laufen derweil die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Titelfoto: Robert Michael/dpa

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