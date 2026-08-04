Polizeieinsatz im Chemnitzer Heckertgebiet: Mann schießt von Balkon
Chemnitz - Im Chemnitzer Heckertgebiet haben Schussgeräusche am frühen Dienstagmorgen die Polizei auf den Plan gerufen.
Zeugen hatten die Polizei alarmiert, nachdem am Montagabend gegen 23 Uhr Schussgeräusche durch Morgenleite gehallt waren.
Nach den Hinweisen kamen die Schüsse von einem Wohnblock in der Max-Schäller-Straße. Dort steht ein 46 Jahre alter Anwohner (Deutscher) im Verdacht, die Schüsse vom Balkon abgefeuert zu haben.
"Die Einsatzkräfte stellten in dessen Wohnung ein Luftgewehr samt Munition sicher", so eine Sprecherin der Chemnitzer Polizei.
Schäden, die durch die Aktion des 46-Jährigen entstanden sein könnten, sind derzeit nicht bekannt.
Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen.
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