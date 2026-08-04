Polizeieinsatz im Chemnitzer Heckertgebiet: Mann schießt von Balkon

Chemnitz - Im Chemnitzer Heckertgebiet haben Schussgeräusche am frühen Dienstagmorgen die Polizei auf den Plan gerufen.

Im Heckertgebiet in Chemnitz hat ein Mann (46) vom Balkon geschossen. (Symbolbild) © auremar/123rf

Zeugen hatten die Polizei alarmiert, nachdem am Montagabend gegen 23 Uhr Schussgeräusche durch Morgenleite gehallt waren.

Nach den Hinweisen kamen die Schüsse von einem Wohnblock in der Max-Schäller-Straße. Dort steht ein 46 Jahre alter Anwohner (Deutscher) im Verdacht, die Schüsse vom Balkon abgefeuert zu haben.

"Die Einsatzkräfte stellten in dessen Wohnung ein Luftgewehr samt Munition sicher", so eine Sprecherin der Chemnitzer Polizei.