Bundespolizei im Chemnitzer Hauptbahnhof attackiert! Mann mit gefährlichem Virus bespuckt Beamte

Chemnitz - Irre Beiß- und Spuckattacke auf Beamte der Bundespolizei im Chemnitzer Hauptbahnhof ! Am Dienstagmorgen rasteten zwei Schwarzfahrer, eine Frau (48) und ein Mann (42), gegenüber den Beamten völlig aus.

Am Dienstagmorgen wurden Bundespolizisten bespuckt und getreten. Ein Polizist wurde außerdem gebissen. © Uwe Meinhold

Der Wahnsinn spielte sich gegen 8 Uhr im Chemnitzer Hauptbahnhof ab. Weil die 48-jährige Tunesierin und ihr 42-jähriger Landsmann kein gültiges Ticket im RE 6 von Leipzig nach Chemnitz vorzeigen konnten, wartete im Hauptbahnhof die Bundespolizei auf die zwei Schwarzfahrer.

Die Beamten knöpften sich das Duo vor. Dabei ging es heftig zur Sache! "Die Einsatzkräfte wurden bespuckt, getreten und ein Beamter wurde gebissen", teilt ein Sprecher der Bundespolizei mit.

Wie TAG24 von den Beamten erfuhr, war der Mann für die Spuck-Attacken verantwortlich, die 42-Jährige biss einem Polizisten in den Finger.



Auf dem Revier stellte sich heraus, dass der Tunesier an Hepatitis C erkrankt ist - eine nicht zu unterschätzende Krankheit! Unbehandelt können schwere Leberschäden folgen.

Dazu kommt: Es gibt (im Gegensatz zu Hepatitis A und B) keine Impfung gegen Hepatitis C.