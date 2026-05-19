E-Scooter geklaut und Scheiben eingeschlagen: Tatverdächtiger in Chemnitz festgenommen
Chemnitz - Ein 28-jähriger Marokkaner ließ sich Montagabend sowie in der Nacht zum Dienstag in Chemnitz einiges zuschulden kommen. Am Mittwoch wird er aufgrund dessen einem Haftrichter vorgeführt.
Zunächst wollten die Beamten den 28-jährigen E-Scooter-Fahrer für eine allgemeine Verkehrskontrolle stoppen. Doch dieser flüchtete, kam aber nicht weit. In der Moritzstraße konnten die Polizisten ihn stellen.
Das passte dem 28-Jährigen offenbar überhaupt nicht. Er schlug und trat um sich. Als die Beamten den Mann unter Kontrolle gebracht hatten, kam auch der Grund für seine Flucht ans Licht.
Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war er nicht nur offenbar unter Alkohol- und Drogeneinfluss (Kokain) unterwegs, sondern hatte den E-Scooter kurz zuvor geklaut.
Dies meldete ein 27-jähriger Mann. Er wurde eigenen Angaben zufolge von einem zunächst Unbekannten in der Zietenstraße angegriffen, als er an einer roten Ampel mit seinem E-Scooter gewartet hatte.
Er hielt ihn zunächst fest und klaute ihm sein Portemonnaie. Der 27-Jährige konnte sich dieses zwar wiederholen, wurde aber erneut von dem Angreifer attackiert und flüchtete daher - jedoch ohne seinen E-Scooter.
Dieses schnappte sich der 28-Jährige und fuhr davon, bis ihn die Polizei nur wenig später stoppte. Der Geschädigte blieb bei dem Vorfall nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt.
Polizei findet Tatverdächtigen im Inneren eines Geschäfts
Der geklaute E-Scooter wurde zunächst sichergestellt und später an seinen rechtmäßigen Eigentümer übergeben. Für den mutmaßlichen Dieb folgten eine Blutentnahme sowie Anzeigen wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls, Gefährdung des Straßenverkehrs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.
Doch damit hatte der Angreifer offenbar noch nicht genug. Gegen 1 Uhr in der Nacht riefen Zeugen die Polizei in die Adelsbergstraße. Dort soll ein Mann versucht haben, die Scheiben eines Geschäfts einzuschlagen.
Dies war jedoch nicht gelungen und der Mann flüchtete.
Als die Polizisten am Ort des Geschehens eintrafen, war der Mann zwar nicht mehr zu sehen, jedoch hörten sie in der Nähe ein klirrendes Geräusch.
Nicht weit entfernt entdeckten die Beamten eine eingeschlagene Scheibe einer Geschäftseingangstür und im Inneren dann den Eindringling.
Dabei handelte es sich um keinen Unbekannten. Erneut erfolgte die vorläufige Festnahme des 28-jährigen Marokkaners und weitere Anzeigen wegen versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls in zwei Fällen.
Der entstandene Sachschaden beläuft sich Polizeiangaben zufolge auf mehrere Tausend Euro.
Der Tatverdächtige wird im Laufe des Mittwochs einem Richter am zuständigen Amtsgericht vorgeführt.
Titelfoto: Bildmontage: Ralph Kunz, haertelpress