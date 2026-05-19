E-Scooter geklaut und Scheiben eingeschlagen: Tatverdächtiger in Chemnitz festgenommen

Chemnitz - Ein 28-jähriger Marokkaner ließ sich Montagabend sowie in der Nacht zum Dienstag in Chemnitz einiges zuschulden kommen. Am Mittwoch wird er aufgrund dessen einem Haftrichter vorgeführt.

Zunächst war der 27-Jährige mit einem geklauten E-Scooter unterwegs. Doch das sollte noch nicht alles sein. (Symbolbild) © Ralph Kunz

Zunächst wollten die Beamten den 28-jährigen E-Scooter-Fahrer für eine allgemeine Verkehrskontrolle stoppen. Doch dieser flüchtete, kam aber nicht weit. In der Moritzstraße konnten die Polizisten ihn stellen.

Das passte dem 28-Jährigen offenbar überhaupt nicht. Er schlug und trat um sich. Als die Beamten den Mann unter Kontrolle gebracht hatten, kam auch der Grund für seine Flucht ans Licht.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war er nicht nur offenbar unter Alkohol- und Drogeneinfluss (Kokain) unterwegs, sondern hatte den E-Scooter kurz zuvor geklaut.

Dies meldete ein 27-jähriger Mann. Er wurde eigenen Angaben zufolge von einem zunächst Unbekannten in der Zietenstraße angegriffen, als er an einer roten Ampel mit seinem E-Scooter gewartet hatte.

Er hielt ihn zunächst fest und klaute ihm sein Portemonnaie. Der 27-Jährige konnte sich dieses zwar wiederholen, wurde aber erneut von dem Angreifer attackiert und flüchtete daher - jedoch ohne seinen E-Scooter.

Dieses schnappte sich der 28-Jährige und fuhr davon, bis ihn die Polizei nur wenig später stoppte. Der Geschädigte blieb bei dem Vorfall nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt.