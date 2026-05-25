Streit auf Chemnitzer Sonnenberg eskaliert erneut: Drei Verletzte
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Chemnitz - Am Sonntag musste die Polizei gleich zweimal auf den Chemnitzer Sonnenberg ausrücken. Grund waren in beiden Fällen eskalierte Streitereien.
Nachdem es bereits am Nachmittag zu einer tätlichen Auseinandersetzung mit mehreren Verletzten gekommen war, mussten die Beamten am Abend erneut bei einem Streit eingreifen.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, kam es nur wenige Meter vom ersten Einsatzort gegen 20 Uhr auf der Gießerstraße erneut zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.
Drei Personen wurden dabei verletzt.
Zu den Hintergründen der Auseinandersetzung und ob es einen Zusammenhang zu dem vorhergehenden Einsatz gibt, ist derzeit noch Teil der Ermittlungen.
Titelfoto: Jan Härtel