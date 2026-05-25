Streit auf Chemnitzer Sonnenberg eskaliert erneut: Drei Verletzte

Chemnitz - Am Sonntag musste die Polizei gleich zweimal auf den Chemnitzer Sonnenberg ausrücken. Grund waren in beiden Fällen eskalierte Streitereien.

Bei der Auseinandersetzung wurden drei Personen verletzt. © Jan Härtel

Nachdem es bereits am Nachmittag zu einer tätlichen Auseinandersetzung mit mehreren Verletzten gekommen war, mussten die Beamten am Abend erneut bei einem Streit eingreifen.

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, kam es nur wenige Meter vom ersten Einsatzort gegen 20 Uhr auf der Gießerstraße erneut zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Drei Personen wurden dabei verletzt.