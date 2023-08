23.08.2023 14:52 951 Streit auf Sonnenberg eskaliert: Mann und Hund in Chemnitz verletzt

Bei einem Streit in der Hainstraße in Chemnitz sind in der Nacht zu Mittwoch ein Mann und auch ein Hund verletzt worden.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Mann und Hund bei Streit auf dem Chemnitzer Sonnenberg verletzt! Bei einem Streit in der Hainstraße wurden ein Mann und ein Hund verletzt. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa Gegen 2.20 Uhr musste die Polizei in die Hainstraße ausrücken. Dort war eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gemeldet worden. Polizisten trafen vor Ort auf einen leicht verletzten Mann (35) und einen leicht verletzten Hund. Der 35-Jährige war mit einer Bekannten und deren Hund unterwegs gewesen, als es in der Nähe des Lidl-Parkplatzes an der Ecke Hainstraße/Fürstenstraße plötzlich zum Streit mit einem Mann kam. Die beiden Männer kannten sich laut Polizei flüchtig. Chemnitz Crime Prügelattacke in Chemnitzer Freibad "Als der Disput eskalierte, fügte der Mann zunächst dem 35-Jährigen eine Schnittverletzung am Arm zu und verletzte anschließend noch den Hund. Danach verschwand der Täter in Richtung Dresdner Straße", so die Polizei weiter. Der 35-Jährige beschrieb den Täter folgendermaßen: schlank

circa 1,80 Meter groß

dunklerer Teint

Dreitagebart

trug ein schwarzes T-Shirt, eine kurze helle Hose und eine gelbe Mütze

der Angreifer habe gebrochen deutsch gesprochen Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Chemnitz-Nordost unter der Telefonnummer 0371 387-102 zu wenden.

Titelfoto: Daniel Karmann/dpa