Streit im Chemnitzer Zentrum eskaliert: 24-Jähriger schwer verletzt

Chemnitz - Am Mittwochabend eskalierte ein Streit im Chemnitzer Zentrum. Die Polizei traf auf einen schwer verletzten Mann (24).

An der Kreuzung Straße der Nationen/Brückenstraße machte am Mittwochabend ein Schwerverletzter auf sich aufmerksam. Zu der zeit sicherte die Polizei eine Versammlung ab. © Harry Härtel

Kurz nach 20 Uhr machte sich der 24-Jährige bei der City-Streife, die zeitgleich auch eine Versammlung absicherten, im Bereich Straße der Nationen/Brückenstraße bemerkbar.

Polizisten versorgten die Handverletzungen des Mannes bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Dann wurde der 24-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.

Doch was war geschehen? Nach ersten Befragungen stellte sich heraus, dass der Mann kurz zuvor im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Straße der Nationen mit einem Bekannten in Streit geraten war.

"Als die Meinungsverschiedenheiten eskalierten, soll der Landsmann dem 24-Jährigen mit einem größeren Messer die Verletzungen zugefügt haben. Dem Verletzten war es anschließend gelungen, zu flüchten", teilte die Polizei weiter mit.