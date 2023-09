Streit in Chemnitz eskaliert: Zwei Männer verletzt

Chemnitz - Bei einer Auseinandersetzung sind am Samstag in Chemnitz zwei Männer verletzt worden.

Bei einem Streit in einer Wohnung im Yorckgebiet wurden zwei Männer verletzt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Gegen 17 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst in die Clausewitzstraße im Chemnitzer Yorckgebiet gerufen.

Dort fanden die Beamten in einer Wohnung zwei verletzte Männer (37, 42) vor.

"Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich der 37-Jährige in der Wohnung des 42-Jährigen aufgehalten und aus bislang unbekannten Gründen war es zur Auseinandersetzung gekommen, wobei der Jüngere offenbar vom Älteren mit einem Messer am Arm schwer verletzt wurde", so die Polizei weiter.

Auch der 42-Jährige wurde verletzt, beide Ukrainer wurden in Krankenhäuser gebracht.

Der 42-Jährige konnte die Klinik kurze Zeit später verlassen, wurde vorläufig festgenommen und auf Weisung der Staatsanwaltschaft dann wieder auf freien Fuß gesetzt.