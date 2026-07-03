Innerhalb kürzester Zeit: Zwei Männer in Chemnitz ausgeraubt
Chemnitz - In der Nacht zu Freitag kam es in Chemnitz zu zwei Raubüberfällen. Dabei wurde ein Mann (24) verletzt. Die Polizei hat einen Verdächtigen (29) festgenommen.
Die erste Tat ereignete sich kurz nach 4 Uhr auf dem Sonnenberg. Die Polizei wurde zu dem verletzten 24-Jährigen gerufen. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann Opfer eines Raubes geworden war.
"Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen ihn in der Innenstadt drei Männer durch gewaltsame Drohungen zur Herausgabe seines Handys und Bargeld gebracht haben", so eine Sprecherin der Polizei Chemnitz.
Bei dem Raub wurden dem Mann sowohl Schnitt- als auch Stichverletzungen zugefügt. Die Täter klauten das Handy sowie die Geldbörse. Anschließend flüchteten sie und ließen ihr Opfer verletzt zurück. Der 24-Jährige ging dann zur Zietenstraße. Dort wurden Polizei und Rettungsdienst alarmiert.
Der 24-Jährige kam schließlich ins Krankenhaus.
Weiterer Raub in der Brückenstraße
Nur kurze Zeit später wurde die Polizei zur Brückenstraße gerufen. Dort hatte ein Mann einen 45-Jährigen aufgefordert sein Handy herauszugeben. Der Täter riss dann seinem Opfer das Mobiltelefon aus der Hand und bedrohte es mit einer abgebrochenen Glasflasche. Der Unbekannte schlug auch die Flasche in Richtung des 45-Jährigen, ohne ihn zu treffen.
Die hinzugerufenen Polizeibeamte konnte bei einer Tatortbereichsfahndung einen Verdächtigen (29, Marokkaner) im Umfeld stellen und festnehmen. Er hatte das geraubte Handy bei sich. Zudem steht der Mann im Verdacht auch an der ersten Raubstraftat beteiligt gewesen zu sein.
Auf Antrag der Chemnitzer Staatsanwaltschaft soll der Verdächtige einem Richter am zuständigen Amtsgericht vorgeführt werden.
Titelfoto: Kristin Schmidt