Innerhalb kürzester Zeit: Zwei Männer in Chemnitz ausgeraubt

Chemnitz - In der Nacht zu Freitag kam es in Chemnitz zu zwei Raubüberfällen. Dabei wurde ein Mann (24) verletzt. Die Polizei hat einen Verdächtigen (29) festgenommen.

In Chemnitz wurden in der Nacht zu Freitag zwei Männer ausgeraubt. Die Polizei konnte einen Verdächtigen festnehmen. (Symbolbild) © Kristin Schmidt

Die erste Tat ereignete sich kurz nach 4 Uhr auf dem Sonnenberg. Die Polizei wurde zu dem verletzten 24-Jährigen gerufen. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann Opfer eines Raubes geworden war.

"Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen ihn in der Innenstadt drei Männer durch gewaltsame Drohungen zur Herausgabe seines Handys und Bargeld gebracht haben", so eine Sprecherin der Polizei Chemnitz.

Bei dem Raub wurden dem Mann sowohl Schnitt- als auch Stichverletzungen zugefügt. Die Täter klauten das Handy sowie die Geldbörse. Anschließend flüchteten sie und ließen ihr Opfer verletzt zurück. Der 24-Jährige ging dann zur Zietenstraße. Dort wurden Polizei und Rettungsdienst alarmiert.

Der 24-Jährige kam schließlich ins Krankenhaus.