Räuber entdeckt Geldscheine und droht: Zwei Überfälle in der Chemnitzer City

Chemnitz - Am Freitagabend hat es in Chemnitz wieder zwei Raubdelikte gegeben.

In der Chemnitzer Innenstadt wurden am Freitagabend wieder zwei Männer beraubt. © Kristin Schmidt

Wie die Polizei mitteilt, passierte der erste Raub gegen 22.25 Uhr im Bereich des Johannisplatz. Ein junger Mann (19) wurde dort von zwei Unbekannten angesprochen.

"Sie forderten den 19-Jährigen auf, sein Bargeld herauszugeben", berichtet ein Sprecher der Chemnitzer Polizei.

Der junge Mann übergab dann einige Münzen Bargeld. Einer der Verdächtigen entdeckte aber vermutlich mehrere Geldscheine im Portemonnaie und forderte dann unter der Androhung von Gewalt die Herausgabe der Banknoten. Aus Angst vor Repressalien kam der 19-Jährige der Aufforderung nach.

Die Täter flüchteten schließlich mit einer zweistelligen Summe Bargeld in unbekannte Richtung, der junge Mann blieb unverletzt.

Etwa eine Stunde später kam es zu einem weiteren Raubüberfall in der Chemnitzer City. Ein 52 Jahre alter Mann, der zwei Einkaufstaschen dabei hatte und sich an einem Bahnsteig an der Zentralhaltestelle aufhielt, wurde plötzlich von einem Unbekannten von hinten umklammert und festgehalten.

In der Zeit entriss ein zweiter Täter dem 52-Jährigen die Einkaufstaschen. Der Mann blieb bei dem Raub unverletzt.