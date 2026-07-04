Räuber entdeckt Geldscheine und droht: Zwei Überfälle in der Chemnitzer City
Chemnitz - Am Freitagabend hat es in Chemnitz wieder zwei Raubdelikte gegeben.
Wie die Polizei mitteilt, passierte der erste Raub gegen 22.25 Uhr im Bereich des Johannisplatz. Ein junger Mann (19) wurde dort von zwei Unbekannten angesprochen.
"Sie forderten den 19-Jährigen auf, sein Bargeld herauszugeben", berichtet ein Sprecher der Chemnitzer Polizei.
Der junge Mann übergab dann einige Münzen Bargeld. Einer der Verdächtigen entdeckte aber vermutlich mehrere Geldscheine im Portemonnaie und forderte dann unter der Androhung von Gewalt die Herausgabe der Banknoten. Aus Angst vor Repressalien kam der 19-Jährige der Aufforderung nach.
Die Täter flüchteten schließlich mit einer zweistelligen Summe Bargeld in unbekannte Richtung, der junge Mann blieb unverletzt.
Etwa eine Stunde später kam es zu einem weiteren Raubüberfall in der Chemnitzer City. Ein 52 Jahre alter Mann, der zwei Einkaufstaschen dabei hatte und sich an einem Bahnsteig an der Zentralhaltestelle aufhielt, wurde plötzlich von einem Unbekannten von hinten umklammert und festgehalten.
In der Zeit entriss ein zweiter Täter dem 52-Jährigen die Einkaufstaschen. Der Mann blieb bei dem Raub unverletzt.
Polizei schnappt Verdächtige
Die beiden Täter flüchteten. Die hinzugerufene Polizei konnte aber im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung zwei Verdächtige stellen. Es handelt sich um zwei junge Männer (18, 25) aus Algerien.
"Bei der Durchsuchung wurden neben den entwendeten Einkaufstaschen des Geschädigten auch zwei Sonnenbrillen mit noch angebrachter Warensicherung aufgefunden", so die Polizei.
Gegen die beiden Männer wurde ein Verfahren wegen Raubes eingeleitet. Dabei muss nun auch geklärt werden, wie das Duo in den Besitz der Brillen kam.
Erst am Freitag meldete die Chemnitzer Polizei zwei Raubüberfälle auf dem Sonnenberg und in der Innenstadt.
Titelfoto: Kristin Schmidt