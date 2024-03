Tasche mit Ausweisen vergessen: Polizei schnappt Trio nach Diebstählen in Chemnitz

Die Polizei fand an einem Tatort einen Rucksack mit Ausweisen der mutmaßlichen Täter. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wurden die Ermittler am Montag in den Beethovenweg gerufen, weil dort auf dem Gelände eines Vereins mehrere Container und Schuppen aufgebrochen wurden. Die Täter nahmen Kupferkabel und eine Geldkassette mit. Nach ersten Schätzungen liegt der Schaden im niedrigen, dreistelligen Bereich.

"Am Tatort fanden die Beamten auch Taschen und Ausweise, darunter eine Handtasche samt Personaldokument einer 50-jährigen Frau. Diese erstattete nahezu zeitgleich in unmittelbarer Nähe in der Limbacher Straße eine Anzeige, weil Unbekannte ihre Tasche am frühen Montagmorgen an ihrer Arbeitsstätte in einem unbeobachteten Moment gestohlen hatten", so eine Sprecherin der Chemnitzer Polizei.

Am Tatort im Beethovenweg wurden weitere Ausweise gefunden, die auf eine erste Täterschaft hindeuten. Die Ausweise waren auf eine junge Frau und einen Mann im Alter von 25 und 27 Jahren ausgestellt, die bereits wegen Diebstahls aufgefallen waren.

Im Laufe des Montags gingen noch weitere Anzeigen wegen Diebstahls in Röhrsdorf ein.