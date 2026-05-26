Teenager in Chemnitz verprügelt! Polizei schnappt Raub-Duo: Einer landet vor dem Haftrichter
Chemnitz - Da klickten die Handschellen! Zwei Jugendliche (beide 16) wurden am Montagabend nach einer versuchten Raub-Attacke in Chemnitz gefasst. Einer der Teenager wurde festgenommen - er kommt nun vor den Haftrichter.
Gegen 19 Uhr entdeckten die Beamten einen leicht verletzten Jugendlichen (16) in der Müllerstraße.
"Der 16-Jährige teilte den Polizisten mit, kurz zuvor in einem Bus der Linie 82 von zwei unbekannten Altersgenossen angesprochen und nach Bargeld gefragt worden zu sein", heißt es.
Danach stieg der Teenager an der Haltestelle Eckstraße aus dem Bus aus - das Jugend-Duo verfolgte ihn, forderte erneut Bargeld und drohte mit Gewalt.
"Als der Jugendliche den Forderungen nicht nachkam, schlug das Duo den 16-Jährigen gemeinschaftlich", so ein Polizeisprecher.
Anschließend flüchteten die Täter. Die Polizei suchte nach dem Raub-Duo - mit Erfolg!
Raub-Duo auf Chemnitzer Sonnenberg geschnappt: Einer kommt frei, der andere vor den Haftrichter
Nur wenig später konnten die Beamten das mutmaßliche Raub-Duo auf dem Sonnenberg schnappen. "Bei ihnen handelt es sich um einen syrischen und einen deutschen Staatsbürger", teilt die Polizei mit.
Bilder zeigen, wie der Syrer gegen eine Hauswand gestellt wurde, zwei Beamte überwachten ihn. Dann klickten die Handschellen. Der 16-Jährige wurde festgenommen. Er und sein deutscher Raub-Kumpel kamen aufs Polizeirevier.
Wie die Beamten mitteilen, konnte der deutsche Verdächtige das Revier wenig später wieder verlassen. Der Syrer musste die Nacht in einer Polizeizelle verbringen, er wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Chemnitz am Dienstagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser soll entscheiden, ob der Jugendliche wieder freikommt oder in U-Haft wandert.
"Die Ermittlungen gegen das Duo wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung dauern indes an", heißt es abschließend von der Polizei.
Titelfoto: Chempic