Ausgebrannter Bagger in Waldstück entdeckt: Wurde er gar nicht angezündet?

Chemnitz - Ein Wanderer machte am Montagvormittag einen ungewöhnlichen Fund in einem Chemnitzer Waldstück! Welche Geschichte hinter dem abgestellten Bagger steckt, ist derzeit noch Teil der polizeilichen Ermittlungen.

Der Bagger wurde durch das Feuer stark beschädigt. © Haertelpress

Wie der Wanderer der Polizei meldete, war er in einem Chemnitzer Waldstück am Forellenbach "Speicher Altendorf" nahe der Rabensteiner Straße unterwegs, als er einen ausgebrannten Bagger entdeckte.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wurde der Bagger der Marke Hitachi widerrechtlich von einer Baustelle auf der A4 am Kreuz Chemnitz entwendet.

Die unbekannten Täter fuhren mit ihm offenbar durch die Gegend und stellten ihn dann auf dem Waldweg ab.

Dort fing das Baufahrzeug aus bisher noch ungeklärter Ursache Feuer und brannte innen vollständig aus.

Doch entgegen der ersten Vermutungen seitens der Polizei, dass der Bagger nach der Spritztour angezündet wurde, schließt sie derzeit auch einen technischen Defekt nicht aus. Das Baufahrzeug wurde mittlerweile sichergestellt. Die Untersuchungen des Baggers dauern noch an.

"Wir gehen derzeit nicht von einem Diebstahl, sondern von einer unbefugten Ingebrauchnahme aus", teilte die Polizei gegenüber TAG24 mit. Sie hatten also offenbar nicht die Absicht, den Bagger langfristig zu behalten. Ansonsten hätten die Täter das Fahrzeug auf der Baustelle direkt auf einen Hänger geladen, sagte ein Sprecher weiter.