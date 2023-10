Tödlicher Zenti-Unfall: Justiz ermittelte gegen Pablo (†20)

Chemnitz - Nach dem Unfalltod des Asylbewerbers mit Spitznamen Pablo (†20) an der Zentralhaltestelle in Chemnitz ist die enorme Anteilnahme vor allem unter jungen Chemnitzern ungebrochen. Blumen, Fotos und Grablichter stehen am Übergang zum Tietz, wo der Gambier vorigen Dienstag nach einem Streit in einen Mülllaster gerannt war. Doch unumstritten war Pablo nicht.