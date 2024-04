Überfall auf Burger King im Chemnitzer Hauptbahnhof

Der 32-Jährige konnte zwar flüchten, die alarmierten Beamten konnten den Mann jedoch stellen und festnehmen. Dabei stellte sich heraus, dass der Deutsche keine Waffe bei sich trug. Anschließend wurde der Tatverdächtige an die Chemnitzer Kriminalpolizei übergeben.

Eine weitere Mitarbeiterin (58), die das Geschehen bemerkte, verständigte umgehend die Bundespolizei und versuchte den Mann in ein Gespräch zu verwickeln.

Dort gab er gegenüber einer 23-jährigen Angestellten an, eine Waffe bei sich zu haben und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die 23-Jährige kam den Forderungen jedoch nicht nach.

Wie die Polizei mitteilte, betrat der 32-jährige Deutsche am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr das Schnellrestaurant und trat an den Kassenbereich.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Chemnitz soll der 32-Jährige am heutigen Dienstag am Amtsgericht Chemnitz einem Richter vorgeführt werden. Die Ermittlungen wegen räuberischer Erpressung dauern indes an.