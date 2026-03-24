Überfall in Chemnitz: Fußgänger bedroht und ausgeraubt

Chemnitz - Am späten Montagabend wurde in Chemnitz ein 23-Jähriger überfallen. Er blieb zum Glück unverletzt.

Die Polizei ermittelt gegen den unbekannten Täter. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Der junge Mann lief gegen 23.30 Uhr durch eine Unterführung an der Dresdner Straße, als er von einem ihm unbekannten Mann angesprochen und nach Geld gefragt wurde.

Der 23-Jährige verneinte und lief daraufhin weiter. Doch der Unbekannte folgte ihm und drohte ihm mit einem "augenscheinlich länglichen Gegenstand", teilte die Polizei mit.

Sein Gegenüber gab nach und überreichte ihm sein Portemonnaie. Der Gauner nahm sich eine zweistellige Bargeldsumme heraus und verschwand in Richtung Innenstadt.

Der unverletzte 23-Jährige brachte sich anschließend in Sicherheit und verständigte die Polizei.

Den Dieb beschrieb der Geschädigte wie folgt: