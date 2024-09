Vor den Augen eines Kindes: Mann am helllichten Tag in Chemnitz ausgeraubt!

Auf dem Chemnitzer Sonnenberg wurde ein Mann (36) vor den Augen eines Kindes ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Ein Passant (36) wurde am gestrigen Freitagvormittag in Chemnitz von einem bislang Unbekannten ausgeraubt. Das unfassbare: Der Täter hatte ein Kind in einem Bollerwagen dabei, das die Attacke offenbar mit ansehen musste!

Ein Mann (36) wurde am gestrigen Freitagvormittag auf der Zietenstraße in Chemnitz ausgeraubt. (Archivbild) © Sven Gleisberg Das Ganze spielte sich gegen 11.30 Uhr auf der Zietenstraße auf dem Sonnenberg ab. Der 36-Jährige wurde nichtsahnend von dem Unbekannten angesprochen. "Der Unbekannte behauptete, der Geschädigte habe ein Fahrrad gestohlen und solle jetzt 20 Euro bezahlen, damit er das Fahrrad behalten kann", so eine Polizeisprecherin. Doch der 36-Jährige verweigerte die Geldzahlung. Dann geschah es! Der Täter griff dem Passanten an den Hals und nahm ihm 80 Euro weg, die der Mann in der Hand hielt und gerade in seine Hosentasche stecken wollte. Anschließend flüchtete der Räuber. Chemnitz Crime Schnäppchen-Alarm! Diese Fahrräder suchen in Chemnitz einen neuen Besitzer Irre! Wie die Polizei mitteilt, soll der Täter einen Bollerwagen dabei gehabt haben, in dem ein Kind saß. Dieses musste die Raub-Attacken offenbar mit ansehen.

Polizei sucht Täter: Wer kennt den Geld-Räuber aus der Zietenstraße?