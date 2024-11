24.11.2024 13:48 Versuchte Messer-Attacke in Chemnitzer City: Mann wollte Sicherheitsdienst in Bauch stechen!

Das hätte übel enden können: Ein Messer-Mann wollte am Samstag in Chemnitz einen Sicherheitsdienst-Mitarbeiter in den Bauch stechen.

Chemnitz - Diese Attacke hätte blutig enden können! In der Chemnitzer Innenstadt zückte ein Mann (47) ein Messer und wollte einen Sicherheitsdienst-Mitarbeiter (53) abstechen. Glücklicherweise konnte der Security-Mann den Angriff abwehren. Die Polizei musste am gestrigen Samstagnachmittag zur "Galerie Roter Turm" ausrücken: Dort sorgte ein Messer-Mann (47) für Ärger. © Kristin Schmidt Das Ganze spielte sich gegen 15.10 Uhr im Shoppingcenter "Galerie Roter Turm" ab. Dort fiel der betrunkene Mann auf, der 53-jährige Sicherheitsdienst-Mitarbeiter wollte ihn rauswerfen. Plötzlich zückte der Tscheche ein Küchenmesser mit einer Klingenlänge von elf Zentimetern und versuchte, den Security-Mann in den Bauch zu stechen. Doch dieser konnte glücklicherweise blitzschnell reagieren! "Durch den Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes konnte der Angriff abgewehrt und der 47-Jährige am Boden fixiert werden", so eine Polizeisprecherin. Durch die Überwältigung zog sich der Angreifer eine Verletzung am rechten Auge zu, der Mitarbeiter blieb hingegen unverletzt. Schnell eilte die Polizei herbei. Der Messer-Mann musste aufs Revier. Hier stellte sich heraus, dass er sturzbetrunken war: Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von 2,18 Promille an. Um weitere Straftaten zu verhindern, musste der 47-Jährige in einer Polizeizelle ausnüchtern. Erst dann durfte er das Revier wieder verlassen. "Er muss sich nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung verantworten", so die Polizei.

