Versuchter Raub in Chemnitz: Jugendlicher (16) bedroht und geschlagen

Ein Jugendlicher (16) wurde am Dienstagnachmittag in Chemnitz bedroht und geschlagen. Nun sucht die Polizei die Täter. (Symbolbild) © 123rf/heiko119

Am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr wurde ein Jugendlicher (16) in der Fürstenstraße von fünf Personen zunächst angesprochen und anschließend bedroht. "Diese verlangten von ihm Geld sowie seine Tasche", so ein Polizeisprecher.

Da der 16-Jährige nichts herausrücken wollte, schlugen und traten zwei der fünf Unbekannten auf den Teenager ein - er verletzte sich dabei leicht.

Glücklicherweise konnte sich der Jugendliche aus der Situation befreien und die Polizei informieren. Geklaut wurde nichts.

Nun ermitteln die Beamten wegen versuchten Raubes und gefährlicher Körperverletzung. Zusätzlich werden Zeugen gesucht, die die versuchte Raub-Attacke beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können.

"Zu diesen ist lediglich bekannt, dass sie schwarz gekleidet waren und einen gebräunten Teint hatten", heißt es von der Polizei.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Chemnitz-Nordost unter der Nummer 0371/387102 entgegen.