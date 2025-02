Vier Verletzte nach Schlägerei an Chemnitzer Tankstelle

Chemnitz - Plötzlich flogen die Fetzen! An einer Tankstelle in Chemnitz gerieten zwei Gruppen aneinander - es kam zu einer Schlägerei.

Die Chemnitzer Polizei konnte nach einer Schlägerei an einer Tankstelle drei mutmaßliche Täter schnappen. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Laut Polizei geschah das Ganze in der Nacht auf Samstag an einer Tankstelle in der Zschopauer Straße im Stadtteil Bernsdorf. Gegen 3.20 Uhr hielten sich dort acht Personen auf, als plötzlich ein BMW und ein Mercedes angefahren kamen. Sieben Insassen stiegen aus den Autos.

"Zunächst kam es zu verbalen Streitigkeiten zwischen beiden Gruppen, in der weiteren Folge schlugen Personen der hinzugekommenen Gruppe auf die bereits vor Ort Anwesenden ein", heißt es von der Polizei.

Dabei wurden vier Männer (20, 21, 22, 32) leicht verletzt. Die Angreifer flüchteten anschließend mit den beiden Autos in Richtung Zentrum.

Doch die Beamten konnten nur wenig später drei der mutmaßlichen Schläger fassen - zwei Deutsche (21, 26) und einen Afghanen.