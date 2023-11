Von Chemnitz ins Erzgebirge: Ford-Fahrer flüchtet vor Polizei über A72

Chemnitz - Ein Ford-Fahrer (32) hat sich am Montagnachmittag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert - von Chemnitz aus bis nach Oelsnitz/ Erzgebirge .

Die Polizei hat einen Ford-Fahrer (32) von Chemnitz bis nach Oelsnitz verfolgt. (Symbolbild) © 123 RF/ Christian Horz

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wollten Beamte des Reviers Chemnitz-Südwest den 32-Jährigen und seinen blauen Ford in der Jagdschänkenstraße kontrollieren. Doch der Deutsche hatte andere Pläne, er gab Gas und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Neefestraße.

Dabei missachtete der Mann auch eine rote Ampel. Er fuhr schließlich auf die A72 in Richtung Hof auf.

"Am Parkplatz 'Am Neukirchener Wald' hatten sich die Polizisten vor den Ford gesetzt, ihn ausgebremst und wollten ihn ableiten. Doch erneut gab der Fahrer plötzlich Gas und fuhr weiter", so ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz.

An der Abfahrt Stollberg-Nord fuhr der Flüchtige von der Autobahn ab und raste dann weiter nach Niederwürschnitz und schließlich nach Oelsnitz.

"Im Zuge der Verfolgung touchierte der Ford einen Funkwagen, als dieser sich neben dem Ford befand. Auch mit einem unbeteiligten Dacia, einem Zaun, Werbeträger sowie einer Laterne kollidierte er unterwegs", berichtet die Polizei.