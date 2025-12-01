Massenschlägerei in Chemnitz! Teenie-Gruppe geht mit Gürteln und Stöcken auf Jugendliche los

Chemnitz - Brutaler Überfall auf mehrere Jugendliche in Chemnitz am Sonntagnachmittag! Prügel-Teenies schlugen mit Gürteln und Stöcken auf sie ein, auch ein Messer soll im Spiel gewesen sein. Die Täter raubten ein Smartphone, dann verschwanden sie.

Am Sonntag wurden im Bürgerpark in Chemnitz-Gablenz mehrere Jugendliche attackiert. © Ralph Kunz

Der Raubüberfall geschah auf einem Fußballplatz im Bürgerpark an der Carl-von-Ossietzky-Straße. Gegen 14.45 Uhr spielten dort sieben Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren Fußball.

Plötzlich tauchten etwa zehn weitere Jugendliche auf. "Diese forderten von den Fußballspielenden die Herausgabe von Bargeld, was verneint wurde", so ein Polizeisprecher.



Dann ging es heftig zur Sache! Die Täter schlugen unter anderem mit Gürteln und Stücken auf die siebenköpfige Gruppe ein - sie jagten sie über den Fußballplatz! Anschließend soll es auch zu einer Schlägerei gekommen sein. "Während der Geschehnisse, die von Zeugen offenbar auch gefilmt wurden, soll sich die Mehrheit der Beteiligten über dies auf Arabisch verständigt haben", so die Polizei.

Bei der Prügelei soll einer der Täter einen 14-Jährigen mit einem Messer leicht verletzt haben. Ein weiterer Teenager (14) wurde zudem mit einem Ast auf den Kopf geschlagen. Einem 16-Jährigen raubten die Täter ein Smartphone im Wert von etwa 350 Euro.