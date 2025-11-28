Nach Streit in Chemnitzer Edeka: Zwei Männer mit Reizgas-Pistole beschossen
Chemnitz - Zwei Männer (39, 46) gerieten am Mittwochabend in Chemnitz erst in einen Streit mit zwei ihnen unbekannten Frauen - und wurden anschließend von einem Mann attackiert.
Wie die Polizei mitteilte, kam es im Edeka-Markt in der Robert-Siewert-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei unbekannten Frauen und den beiden Männern. Dabei sollen die beiden russischsprachigen Frauen den beiden auch gedroht haben.
Kurz darauf verließen alle vier den Markt. Während die beiden Männer an der Haltestelle "Robert-Siewert-Straße" warteten, stoppte plötzlich ein weißer Transporter vor ihnen, und drei Unbekannte stiegen aus dem Fahrzeug.
Einer von ihnen soll das Duo daraufhin auf den Streit angesprochen haben und zog offenbar eine Pistole, mit der er Reizgas in Richtung der Männer verschossen haben soll. Anschließend flüchtete der Angreifer mit seinen zwei Komplizen in dem Transporter.
Der 39-jährige Ukrainer und der 46-jährige Deutsche wurden leicht verletzt.
Polizei sucht nach Zeugen
Angaben zu den beiden Frauen sowie zu dem Trio aus dem Transporter liegen derzeit nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen wegen gefährlicher Körperverletzung sowie zu den Tathintergründen aufgenommen und geht ersten Hinweisen nach.
In dem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die sich zu dem Tatzeitpunkt in dem Edeka-Markt oder an der Haltestelle aufgehalten haben.
Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Chemnitz-Südwest unter der Telefonnummer 0371 5263-0 entgegen.
