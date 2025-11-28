Nach Streit in Chemnitzer Edeka: Zwei Männer mit Reizgas-Pistole beschossen

Chemnitz - Zwei Männer (39, 46) gerieten am Mittwochabend in Chemnitz erst in einen Streit mit zwei ihnen unbekannten Frauen - und wurden anschließend von einem Mann attackiert.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die sich zur Tatzeit im Edeka-Markt oder an der Haltestelle aufgehalten haben. © Bildmontage: 123rf/sanne198, Maik Börner

Wie die Polizei mitteilte, kam es im Edeka-Markt in der Robert-Siewert-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei unbekannten Frauen und den beiden Männern. Dabei sollen die beiden russischsprachigen Frauen den beiden auch gedroht haben.

Kurz darauf verließen alle vier den Markt. Während die beiden Männer an der Haltestelle "Robert-Siewert-Straße" warteten, stoppte plötzlich ein weißer Transporter vor ihnen, und drei Unbekannte stiegen aus dem Fahrzeug.

Einer von ihnen soll das Duo daraufhin auf den Streit angesprochen haben und zog offenbar eine Pistole, mit der er Reizgas in Richtung der Männer verschossen haben soll. Anschließend flüchtete der Angreifer mit seinen zwei Komplizen in dem Transporter.

Der 39-jährige Ukrainer und der 46-jährige Deutsche wurden leicht verletzt.