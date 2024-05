14.05.2024 13:28 654 Vor Kita in Chemnitz: Mutmaßlicher Dealer raucht Joint und verkauft Cannabis an Kind

Am Montag schnappte die City-Streife in Chemnitz an der Reitbahnstraße zwei mutmaßliche Dealer. Einer von ihnen soll vor einer Kita Cannabis verkauft haben.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Die City-Streife stellte am Montag in Chemnitz an der Reitbahnstraße zwei mutmaßliche Dealer (25, 32).

Ein mutmaßlicher Dealer soll vor einer Kita in Chemnitz einen Joint geraucht haben. (Symbolbild) © Elsa Olofsson/Unsplash Der 32-Jährige steht laut Polizei im Verdacht, Cannabis verkauft zu haben.

"Bei zwei Käufern fanden die Einsatzkräfte einige Cannabisdolden sowie auch Haschisch. Bei einem der Konsumenten handelt es sich um einen Minderjährigen (15)", heißt es weiter.

Das Bargeld übergab der mutmaßliche Dealer an seinen Komplizen (25). Chemnitz Crime Verletzter Mann auf dem Chemnitzer Sonnenberg gefunden Bei der Kontrolle an der Moritzstraße bekam der Ältere, der gerade in der Nähe einer Kita einen Joint rauchte, eine Ordnungswidrigkeitsanzeige nach dem Konsumcannabisgesetz. Der Jüngere steht im Verdacht, auf einer Grünfläche mehrere Drogendepots angelegt zu haben. In den Verstecken befand sich Marihuana und auch Haschisch. Neben den Drogen wurden außerdem gut 500 Euro in szenetypischer Stückelung sichergestellt. Die beiden Algerier bekamen Platzverweise und eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz.

Titelfoto: Elsa Olofsson/Unsplash