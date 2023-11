Vorsicht vor Dieben auf Autobahnparkplätzen: Gauner erbeuten über 2000 Euro

Die Polizei empfiehlt, das Auto immer abzuschließen, auch wenn man sich nur wenige Meter davon entfernt. (Symbolbild) © Norbert Neumann

Am frühen Mittwochmorgen sowie in der Nacht zum Donnerstag kam es zu zwei Diebstählen, bei denen die Täter mit einer Ablenkungstaktik vorgingen.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, parkte am Mittwoch um 5 Uhr eine 40-jährige Citroën-Fahrerin auf dem Parkplatz "Am Steinberg" in Fahrtrichtung Dresden.

Dort wurde sie von einer unbekannten Frau angesprochen, die sie in ein Gespräch verwickelte und an das Fahrzeugheck lockte, um einen angeblichen Defekt zu prüfen.

Währenddessen schnappte sich offensichtlich ihr Komplize die Handtasche der 40-Jährigen vom Rücksitz und verschwand. Als sie kurz darauf den Diebstahl bemerkte und sich auf die Suche machte, fand sie ihre Tasche auf dem Parkplatz.

Bis auf etwas Bargeld war noch alles vorhanden.